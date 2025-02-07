«Маршак» вернулся на подмостки

В дни весенних каникул, с 22 по 30 марта, в Воронеже состоится детский театральный фестиваль «Маршак» — впервые спустя полтора года: изначально он был запланирован на осень 2024-го, но тогда его по «объективным причинам» перенесли еще на полгода. Несмотря на сложности с зарубежными гастролями, фестиваль формально вернул себе статус международного, анонсировав коллектив из Минска. Организаторы обещают участие девяти театров с десятью постановками.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Пресс-конференция, посвященная театральному фестивалю "Маршак" в 2025 году.

Фото: Анна Швечикова Пресс-конференция, посвященная театральному фестивалю "Маршак" в 2025 году.

Фото: Анна Швечикова

О программе десятого детского театрального фестиваля «Маршак» на пресс-конференции 6 февраля рассказали директор Платоновского фестиваля (дирекция занимается организацией и «Маршака») Юрий Зайцев и худрук воронежского ТЮЗа Максим Иванов. Фестиваль пройдет в дни школьных каникул — с 22 по 30 марта. Анонсировано участие девяти театров, которые устроят 36 показов десяти спектаклей для разных возрастов: от бэби (2+) до подростковых спектаклей (14+). Билеты поступят в продажу 14 февраля.

Ранее «Маршак» уже переносился с осенних каникул на весенние — в 2021 году из-за пандемии. В результате в 2022 году фестиваль прошел дважды: весной и осенью. В 2024-м и 2025 годах сложилась аналогичная ситуация, но из-за «объективных причин», как сообщили в дирекции. «Мы успели внести очень серьезные коррективы относительно программы, которая была сформирована на осень. Она стала гораздо лучше и сильнее. И приоткрою завесу тайны: осенью мы запланировали еще один фестиваль, очередной. В те же даты на время школьных каникул»,— пояснил директор дирекции Платоновского фестиваля искусств Юрий Зайцев.

Осенью собеседники «Ъ-Черноземье» предполагали, что на перенос могла повлиять и оперативная обстановка в регионе — опасность атак объявлялась чаще, чем в 2023 году. Однако в региональном минкульте в октябре 2024 года решение связывали с «организационными мероприятиями» в дирекции, а в ноябре главой дирекции Платоновского фестиваля искусств был назначен Юрий Зайцев.

Бюджет фестиваля организаторы не раскрыли. Собеседник «Ъ-Черноземье» из культурной сферы региона предположил, что сумма, выделенная на фестиваль в этом году, вряд ли превышает 10 млн руб., учитывая, что большинство участников прибыли из близлежащих городов. Российскую сцену представят три театра из Москвы, два — из Воронежа (государственные ТЮЗ и театр кукол им. В. А. Вольховского), а также по одному из Рязани, Брянска, Твери. Ранее «Ъ-Черноземье» сообщал, что на первый «Маршак» в 2015 году было потрачено 15,8 млн руб., на следующий — около 20 млн руб. Субсидия из региональной казны в 2017–2019 годах составляла по 8 млн руб. в год, такую же сумму „Ъ“ назвали в 2022 году, когда в последний раз комментировали бюджет мероприятия.

Международный статус фестивалю придаст участие белорусского театра «Бусы». Он привезет в Воронеж постановку «Очень голодная гусеница» — в ней артисты будут создавать известные образы из деталей «большого конструктора», изображая похожий на бесконечный лабиринт мир маленькой гусеницы, в котором ей приходится искать свое место. Спектакль подходит в том числе зрителям с нарушениями слуха, поскольку идет без слов.

Откроется «Маршак» представлением воронежского ТЮЗа для возрастной категории 2+ «Где лужа, там и я», премьера которого состоялась осенью прошлого года. В рамках фестиваля будут также представлены две постановки местного театра кукол — премьерный показ по мотивам сказки Андерсена «Дочь болотного царя» и «Домовенок Лаврушка» по мотивам пьесы Елены Зябкиной «Тыклик».

Также воронежцам покажут спектакль режиссера Дмитрия Крестьянкина «Поиск продолжается», созданный Московским академическим театром имени Вл. Маяковского в сотрудничестве с поисково-спасательным отрядом «ЛизаАлерт». Он основан на реальных историях координаторов отряда. Из столицы также привезут мюзикл «Бременские музыканты», ставший вторым детским спектаклем в репертуаре Театра Моссовета в постановке Евгения Марчелли, и экоспектакль «Ухти-Тухти» театра «Снарк» (режиссер — Юрий Алесин).

В программе есть мероприятия и с постановками классических произведений. Брянский ТЮЗ покажет «Сказку о мертвой царевне и о семи богатырях» Александра Пушкина. Режиссер Андрей Радочинский переработал известный сюжет о царской дочери, потерянной в лесу, сделав происходящее на сцене игрой с куклами-персонажами. Рязанский театр кукол привезет спектакль по мотивам «Мэри Поппинс» Памелы Трэверс, а тверской ТЮЗ — постановку по мотивам повести-сказки шведского писателя Яна-Олафа Экхольма «Людвиг XIV и Тутта Единственная».

Также в рамках фестиваля пройдет книжная ярмарка: около 15 независимых издательств привезут в Воронеж детские книги известных мировых и отечественных авторов.

Ярмарка пройдет в первые фестивальные выходные в Центре креативных индустрий «Матрешка». Намечается встреча клуба читателей «Кот и Лодырь», запланированы образовательная программа и ярмарка картин, нарисованных детьми с ограниченными возможностями здоровья. Также анонсированы кинопоказы картин «Приключения маленького Бахи» и «Сестренка» режиссера Александра Галибина в Павловске, Нововоронеже и Новой Усмани.

Детский театральный фестиваль «Маршак» проходит в Воронеже с 2015 года. Дирекция Платоновфеста организовывала его до 2018 года, затем полномочия были переданы воронежскому театру юного зрителя. Под эгидой ТЮЗа прошли три фестиваля, а в 2021 году организатором снова стала дирекция «для повышения престижа детского форума, а также организации управленческого процесса». В разные годы кураторами программ «Маршака» выступали бывший худрук Платоновского фестиваля Михаил Бычков, театральный менеджер и фигурант дела о хищении бюджетных средств в «Седьмой студии» Алексей Малобродский, продюсер Варвара Коровина. После ухода Михаила Бычкова из дирекции в 2022 году новый худрук сразу назначен не был, программа собиралась силами сотрудников. Как сообщили в дирекции, за девять лет существования фестиваля состоялось 388 показов 179 спектаклей театров России и зарубежья, проведено 75 образовательных мероприятий, организованы две книжные ярмарки. Мероприятия посетили более 400 тыс. зрителей.

Анна Швечикова