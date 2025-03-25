На строительство поликлиники на Северном проспекте потратят 5,1 млрд рублей

Поликлинику для взрослых с женской консультацией построят на Северном проспекте в Санкт-Петербурге за 5,1 млрд рублей. Закупку по поиску подрядчика разместили 25 марта.

Заказчик в лице СПб ГКУ «Фонд капитального строительства и реконструкции» ожидает, что медучреждение высотой 4-5 этажей будет способно обслуживать 1000 посещений в смену. Проектируемое здание разделено на семь подразделений: взрослое поликлиническое отделение, женская консультация, центр амбулаторной онкологической помощи, отделение лучевой диагностики, стерилизационная, участок обращения с медицинскими отходами, а также административные и служебно-бытовые помещения.

Подрядчик должен возвести поликлинику с шестью лестницами, установить 12 лифтов. Подготовительные работы к строительству должны быть закончены до 23 июня 2025 года, полностью возведение поликлиники должны завершить осенью 2027 года.

Прежде «Ъ-СПб» писал, что на реконструкцию конструкторского бюро «Электроавтоматика» потратят 2,7 млрд рублей.

Татьяна Титаева