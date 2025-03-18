На реконструкцию конструкторского бюро «Электроавтоматика» потратят 2,7 млрд рублей

В Санкт-Петербурге ищут подрядчика для проведения реконструкции и технического перевооружения научно-производственной базы для серийного выпуска изделий АО «Опытно-конструкторское бюро "Электроавтоматика" имени П.А. Ефимова». На закупку выделено 2,7 млрд рублей.

Конкурс размещен 17 марта. Техническим заказчиком выступает ФГУП «Авиакомплект», оно же будет осуществлять строительный контроль. Исполнитель должен приступить к работам в мае 2025 года и завершить в феврале 2027 года. Сдача объекта должна быть осуществлена не позднее 31 марта 2027 года, следует из документов к закупке.

Подрядчику предстоит усилить фундаменты под колонны и отремонтировать плиты пола, восстановить плиты перекрытия, покрытия и ригелей. График также включает проведение работу на участках механической обработки, климатических испытаний и испытаний на вибростойкость. Закупка подразумевает реконструкцию пяти корпусов.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что объем закупок у малого бизнеса госучреждениями Ленобласти вырос до 84 млрд рублей.

Татьяна Титаева