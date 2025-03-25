Свердловским женщинам, впервые родившим до 23 лет, выплатят по 50 тыс. руб.

Законодательное собрание Свердловской области одобрило проект закона, согласно которому родившей первого ребенка до 23 лет включительно жительнице региона будут выплачивать 50 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Для получения выплаты необходимо, чтобы женщина была гражданкой России, а ребенок родился позднее 1 января 2025 года и зарегистрирован в ЗАГСе Свердловской области. Обратиться за получением выплаты необходимо не позднее полугода после рождения ребенка.

Помимо этого, женщина сможет получить выплату не более 500 тыс. руб. на уплату процентов по кредиту или ипотеке на приобретение жилья. Для этого необходимо, чтобы эилье было на территории Свердловской области, а на момент получения кредита женщине или супругу было меньше 30 лет. Семьям, в которых оба родителя в очной форме получают среднее или высшее образование, будут давать компенсацию затрат на съем жилья, которая составит не более 15 тыс. руб. в месяц.

На предоставление средств на приобретение для ребенка товаров первой необходимости из бюджета Свердловской области в 2025 году выделят почти 250 млн руб., следует из пояснительной записки к законопроекту. На денежные компенсации выплат по кредитам потребуется 131,3 млн руб., а на компенсацию расходов на съемное жилье — 71,6 млн руб.

Как пояснили в управлении информационной политики заксо, меры будут предоставлять в виде электронного сертификата. «Необходимо обратиться в управление соцполитики по месту жительства и указать номер банковской карты – Единой социальной карты. Заявление можно подать лично, по почте, либо через МФЦ или на Госуслугах»,— говорится в сообщении.

Ранее в Орловской области ввели единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. для школьниц, вставших на учет по беременности. По словам губернатора региона, правительство при введении меры следовало рекомендациям Минтруда, при этом в регионе сейчас нет девушек, которые попадают в данную категорию.

Анна Капустина