Орловским школьницам будут выплачивать 100 тыс. рублей при беременности

В Орловской области введены единовременные выплаты в размере 100 тыс. руб. для школьниц, вставших на учет по беременности. Это следует из указа, подписанного губернатором Андреем Клычковым и опубликованного на сайте облправительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ Фото: Сергей Строителев, Коммерсантъ

В декабре 2024 года было принято решение об аналогичных выплатах для беременных студенток области. В региональном департаменте социальной защиты отмечали, что мера направлена на улучшение демографической ситуации и поддержку рождаемости, а также на «обеспечение достойного качества жизни семей региона».

Аналогичные меры принимают и другие регионы Черноземья. Так, в Воронежской области для беременных, обучающихся по очной форме в местных образовательных учреждениях, также были утверждены выплаты в 100 тыс. руб.

UPD: Губернатор Орловской области Андрей Клычков в своем Telegram-канале заявил, что Минтруд РФ рекомендовал всем регионам страны ввести выплаты в 100 тыс. руб. для беременных школьниц. Он отметил, что в регионе сейчас нет девушек, попадающих в эту категорию. «Молодые девушки часто принимают спорные решения. И наша задача оказать им поддержку, помочь сохранить жизнь ребенка и здоровье матери. Поэтому прошу расценивать этот указ как еще одну меру социальной поддержки для жителей региона в непростой жизненной ситуации, утвержденный на федеральном уровне»,— добавил господин Клычков.

О снижении в макрорегионе продаж противозачаточных средств читайте в материале «Ъ-Черноземье» «Другой уровень защиты».

Егор Якимов