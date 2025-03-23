МТС Юрент запустит 5 тысяч электросамокатов в Екатеринбурге с вечера 23 марта

Сервис кикшеринга «МТС Юрент» включит 5 тыс. средств индивидуальной мобильности (СИМ) в Екатеринбурге вечером 23 марта, сообщили «Ъ-Урал» в пресс-службе компании. Отмечается, что специалисты доработали модель электросамоката «Юрент 2.0», разработанную «специально для российских городов». «Сделали ее более безопасной и маневренной»,— пояснили в компании.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

В сервисе подчеркнули, что увеличили штат сотрудников, отвечающих за порядок и безопасность, на 20%. «Это консультанты по безопасности, которые работают на улицах города и фиксируют нарушителей с помощью фото, видео и отправляют данные в поддержку, которая принимает решение о применении санкций. Также речь идет про наших скаутов, которые поддерживают порядок на парковках»,— добавили в пресс-службе.

В компании отметили, что продолжат выявлять несовершеннолетних за рулем самокатов с помощью МТС ID: в 2024 году было заблокировано более 1,5 тыс. таких аккаунтов в Екатеринбурге. «Сохраняются высокие штрафы. За езду в нетрезвом виде размер штрафа составляет 100 тыс. руб., за езду вдвоем — 5 тыс. руб., передача самоката ребенку — 10 тыс. руб., неспешивание на пешеходных переходах — 1 тыс. руб. По ряду нарушений к штрафам добавляется блокировка аккаунта в приложении — она может быть пожизненной»,— подчеркнули в сервисе.

По данным компании, в Екатеринбурге сохранятся ранее установленные «медленные» и «запретные» зоны для электросамокатов. «Сейчас начинаем работу в городе в рамках соглашения с администрацией Екатеринбурга 2024 года. Позже подпишем обновленное соглашение с городом, где актуализируем правила нашей работы»,— добавили в пресс-службе.

Ранее жители Екатеринбурга в рамках опроса на «Госуслугах» поддержали полный запрет самокатов на территории города. В мэрии приняли итоги голосования к сведению и пообещали не запрещать электросамокаты, а найти «оптимальный баланс интересов между всеми участниками дорожного процесса». Сервисы кикшеринга отметили, что готовы увеличить число «медленных» зон в городе и продолжить работу с администрацией по вводу новых ограничительных мер.

Подробнее о ситуации с электросамокатами в Екатеринбурге — в материале «Ъ-Урал» «СИМ, СИМ, закройся».

Василий Алексеев