Бизнесмен из Санкт-Петербурга создаст в Уфе экспозицию об истории СВО

Предприниматель Данила Лексаченко из Санкт-Петербурга обустроит экспозицию «Музей истории СВО» в Уфе, следует из протокола об итогах запроса котировок, опубликованного на сайте госзакупок. Господин Лексаченко предложил заказчику проекта — МАУК «Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий» — выполнить работу за 5,8 млн руб. Источник финансирования не указан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Как сообщал «Ъ-Уфа», в передвижной экспозиции подрядчик должен отразить историю новых регионов России (ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей) начиная с XVIII века, а также рассказать о взаимоотношениях России и Украины после 1991 года. Пять из девяти тематических блоков будут посвящены СВО, вкладу Башкирии и Уфы в спецоперацию, а также наследию боевых действий в культуре и мемориальной истории.

Данила Лексаченко зарегистрирован как индивидуальный предприниматель в 2020 году, занимается деятельностью в сфере вычислительной техники и информационных технологий. По данным Rusprofile, его заказчиками являются культурные учреждения, библиотеки и музеи, заказывающие у Данилы Лексаченко тематические экспозиции.

Идэль Гумеров