В Уфе потратят около 7 млн рублей на создание музея истории СВО

Уфимский центр творческих проектов и креативных индустрий Уфы на запросе котировок 28 февраля выберет подрядчика создания передвижной экспозиции «Музей истории СВО» на базе сувенирного инфотрака «Уфа праздничная». Как следует из размещенного на сайте госзакупок извещения, начальная цена контракта — 6,99 млн руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Работы необходимо провести до 5 мая. Экспозиция должна включать в себя девять тематических блоков, в числе которых посвященные истории периода Российской Империи, времен СССР и современной Украины с 1990 до 2014 года. Также планируется экспозиция о начале антитеррористической операции ВСУ в 2014 году, СВО, вкладе Башкирии и Уфы в СВО, героях СВО из республики, символике региона на спецоперации. Кроме этого, должно быть уделено внимание поэтическому, литературному, художественному наследию, необходимо выставить фотографии, художественные произведения. Необходимо также уделить внимание мемориальной истории увековечения памяти героев.

Исполнитель должен разработать дизайн-проект экспозиции передвижного музея. Выставка должна отвечать принципам научности, историзма, гуманности, зрелищности, учитывать знаковые символы музейных предметов и строиться на новейших тенденциях в развитии музейного проектирования, отмечается в конкурсной документации.

Экспозиция включает в себя пристенный комплекс с нишами для размещения плоскостных материалов, стенд, светодиодный экран, интерактивный модулья, сенсорный киоск, комплекс «Письмо бойцу», комплект акустического оборудования, проектор и навес.

Майя Иванова