Власти Новороссийска объяснили движение спецтехники по улице Агатовой

Власти Новороссийска разрешили спецтехнике, участвующей в тушении пожара на мусорном полигоне «Щелба» временно проезжать по улицам Чапаева и Агатовой, где установлены дорожные знаки, запрещающие движение грузовиков. Об этом в своем Telegram-канале сообщил вице-мэр Новороссийска Александр Гавриков. Он уточнил, что решение принято с целью сокращения времени маршрута специализированного транспорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Меры временные. Прошу отнестись с пониманием», — написал заместитель главы города в ответ на жалобы местных жителей.

Пожар на мусорном полигоне в Новороссийске тушат одиннадцатые сутки. По данным на 24 марта, площадь возгорания на свалке сократилась до 900 кв. м. Пожарные продолжают проливку водой и отсыпку грунтом очагов возгорания. В работах задействованы 61 человек и 28 единиц техники.

Алена Воробьева