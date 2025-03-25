VK планирует создать аналог китайского мессенджера WeChat

Холдинг VK (MOEX: VKCO) запустит бета-версию цифровой платформы Max, в которой будут доступны мессенджер, звонки, голосовые сообщения и отправка файлов до 4 ГБ, сообщил «Ведомостям» представитель VK. Бета-версия Max появится в магазинах приложений в ближайшее время.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

На первом этапе платформа также будет включать инструменты для создания корпоративных чат-ботов, а также мини-приложений на базе Max Bot API. По словам источника газеты, в будущем в Max планируется включить государственные и другие сервисы для решения повседневных задач. Если получится интегрировать в платформу госсервисы, Max может стать аналогом китайского WeChat. Объем инвестиций в новую платформу неизвестен.

«Ведомости» пишут, что бета-версия Max появится на iOS и Android весной этого года, платформа будет доступна в мобильном, десктопном вариантах и через браузер. На первом этапе зарегистрироваться в Max смогут владельцы российских и белорусских сим-карт. Первоначальные инвестиции в Max могут составить до 1 млрд руб., считает гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров.

По итогам 2024 года выручка холдинга VK увеличилась на 23% в годовом выражении, до 147,6 млрд руб. Средняя дневная аудитория сервисов холдинга достигла отметки 77 млн пользователей, этот показатель вырос на 1,1%. По данным VK, рост финансовых показателей обусловлен выручкой от онлайн-рекламы, которая выросла на 20%, до 96,1 млрд руб.

О деятельности холдинга — в материале «Ъ» «На биржу идут облака».