На биржу идут облака

Компания VK (MOEX: VKCO) намерена вывести на биржу своего IT-поставщика — VK Tech, куда в том числе входит ее облачный бизнес. Это укладывается как в общий тренд роста публичных размещений в 2024 году, так и интереса к продвижению таким образом дочерних структур крупного бизнеса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Компания VK 9 декабря объявила, что рассматривает возможность первичного размещения акций своей дочерней структуры VK Tech (АО «ВК Технологии»), специализирующейся на IT-решениях для корпоративных клиентов. Решение, согласно сообщению компании, «будет принято с учетом рыночной конъюнктуры», вероятные сроки проведения IPO при этом не упоминаются. Источник “Ъ”, близкий к структуре, не исключает проведения IPO в 2025 году. В пресс-службе компании уточнили, что привлечение денежных средств «ускорит органический рост VK Tech, дальнейшую географическую экспансию и развитие новых направлений».

VK Tech включает в себя среди IT-сервисов для бизнеса облачную платформу VK Cloud и коммуникационную платформу VK WorkSpace. В отчетности компании показатели дочерней структуры упоминаются как сегмент «Технологии для бизнеса». Выручка сегмента за девять месяцев 2024 года составила 7,7 млрд руб., что на 60,1% выше аналогичного периода 2023 года. При этом VK ранее причисляла рост VK Cloud и VK WorkSpace к драйверам роста всей нерекламной выручки группы (см. “Ъ” от 22 ноября). Компания помимо РФ представлена в Казахстане и Узбекистане.

В сообщении о возможном IPO VK Tech компания отдельно раскрыла операционные расходы сегмента за девять месяцев 2024 года — 6,2 млрд руб., что на 21,7% больше, чем в январе—сентябре 2023 года. Показатель EBITDA, который в прошлом году был отрицательным (–0,4 млрд руб.), в текущем периоде составил 1,5 млрд руб.

В целом по IT-рынку 2024 год стал для проведения IPO разнообразным: за неполный год на биржу уже вышли 14 новых эмитентов, что является лучшим результатом с 2007 года. По итогам прошлого года состоялось восемь IPO почти на 41 млрд руб., за неполные десять месяцев 2024 года — уже на 81 млрд руб. Среди компаний в IT-секторе, разместивших акции,— «Диасофт», IVA Technologies, ГК «Элемент» и др. Из последних анонсов размещений — дочерняя ИБ-структура «Ростелекома», ГК «Солар». Ценные бумаги VK (до 2021 года — Mail.ru Group) торговались на Лондонской фондовой бирже (LSE) с 2010 по 2023 год, на Мосбирже — с июля 2020 года. Компания провела делистинг с LSE в 2023 году в процессе редомициляции своей головной структуры с Британских Виргинских островов. Биржевые торги расписками VK Company Limited прекратились в сентябре 2023 года, спустя месяц Мосбиржа возобновила торги уже акциями МКПАО ВК.

Котировки VK на бирже «находятся в устойчивом нисходящем тренде: после резкого их снижения в конце 2021 года компания так и не смогла выйти на динамичный рост», говорит партнер Kama Flow Евгений Борисов. Он связывает это с тем, что компания одновременно реализует множество больших инфраструктурных проектов: тратит значительные ресурсы на развитие «VK Видео», других новых продуктов и платформ. При этом возможное IPO VK Tech, по его словам, укладывается в рыночную тенденцию и может быть успешным: «Компании-спин-оффы освобождены от бюрократии головной компании. При этом они опираются на ее инфраструктуру и могут расти быстрее, чем основной бизнес».

Акции МКПАО ВК на Мосбирже 9 декабря продемонстрировали рост на 2%, это связано с объявлением компании о намерении вывести на IPO VK Tech, считает партнер Capital Lab Евгений Шатов. Однако текущий взгляд аналитиков на акции VK скорее негативный. Выручка компании выросла на 19% в третьем квартале 2024 года — до 39,4 млрд руб. Результат оказался выше консенсус-прогноза. «При этом инвесторы не получили ответ на главный вопрос — относительно уровня долга и когда ожидать пика реализации инвестиционной программы»,— напоминает господин Шатов. Учитывая высокую долговую нагрузку, акции VK нельзя назвать фаворитом в IT-секторе, заключает он.

«VK не смогла эффективно воспользоваться конъюнктурой и замедлением YouTube и других зарубежных соцсетей в России и остается убыточной даже на операционном уровне»,— говорит аналитик «Цифра брокер» Кирилл Климентьев. Вывод дочерней компании на биржу нужен для раскрытия внутренней стоимости эмитента, так как отдельные части бизнеса с высокими темпами роста могут оцениваться по более высоким мультипликаторам, напоминает он.

Юрий Литвиненко, Ксения Куликова