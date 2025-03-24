ТАСС: причиной гибели шести человек в ЛНР стал удар ВСУ из HIMARS

Источник ТАСС в силовых структурах сообщил, что причиной гибели шестерых человек в Кременском муниципальном округе ЛНР стал удар ВСУ из реактивной системы залпового огня HIMARS. Среди погибших местные жители и трое журналистов: корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.

«Предварительно установлено, что ВСУ нанесли целенаправленный удар из РСЗО HIMARS»,— сказал собеседник агентства. При ударе ранения получил 14-летний подросток. По словам источника ТАСС, в результате атаки уничтожены легковые гражданские автомобили, значительно повреждены строения поблизости.

По факту удара Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статьям об убийстве, воспрепятствовании деятельности журналистов, умышленном уничтожении имущества (ст. 105, 144, 167 УК). Из пресс-релиза СКР следует, что удар был нанесен по селу Михайловка в Кременском муниципальном округе ЛНР.