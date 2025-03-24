Корреспондент ТАСС Михаил Скуратов получил ранения в Суджанском районе Курской области

В Суджанском районе Курской области при выполнении редакционного задания был ранен корреспондент ТАСС Михаил Скуратов. Угрозы его жизни нет. План лечения журналиста будет определен завтра, 25 марта.

«Небольшое ранение осколочное голени, плеча. Но все в мягкие ткани, без повреждений костей, сухожилий и кровеносных сосудов крупных,— сообщил корреспондент агентству.— Сейчас мне проводят ревизию ранения голени. Дальнейший план лечения будет определен завтра».

Михаил Скуратов работает в ТАСС с 2019 года. Он освещал события в Нагорном Карабахе, неоднократно работал в зоне СВО. «В шоке от гибели коллеги из "Известий" Саши Федорчака, приношу свои соболезнования»,— сказал он. 24 марта ВСУ обстреляли Кременский муниципальный округ в ЛНР. Погибли шесть человек: местные жители и три сотрудника федеральных СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели.