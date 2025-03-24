Госдеп: переговоры в Эр-Рияде должны способствовать полному прекращению огня

Переговоры в Эр-Рияде должны способствовать заключению всеобъемлющего перемирия между Россией и Украиной. Об этом на брифинге в понедельник заявила официальный представитель Госдепа Тэмми Брюс. По ее словам, работа направлена на достижение соглашения о том, как этого достичь.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тэмми Брюс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters Тэмми Брюс

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

«Наша работа направлена на то, чтобы прийти к соглашению о том, как этого достичь»,— сказала госпожа Брюс журналистам. Трансляция брифинга велась на платформе YouTube.

По словам Тэмми Брюс, на переговорах делегаций РФ и США в Эр-Рияде обсуждается вопрос «расширения режима прекращения огня на Черное море на пути к полному прекращению огня». Представитель Госдепа отметила, что для его достижения «обеим сторонам придется идти на компромиссы».

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стартовали сегодня, 24 марта, утром. Они продолжаются уже более 11 часов. Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

Мировые СМИ об ожиданиях от переговоров по Украине — в материале «Ъ» «"Пропасть… разделяет воюющие стороны"».

Анастасия Домбицкая