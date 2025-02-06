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Коммерсантъ FM
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Кредиты станут бумагами по частям

Банки готовятся к многотраншевой секьюритизации

Рынок многотраншевой секьюритизации в ближайшие два года, по мнению экспертов, может составить 700 млрд руб. Этому будут способствовать большие объемы портфелей потребительских кредитов, которые сформировали крупные банки, и успешный опыт прошлого года по размещению таких облигаций. Однако участники рынка считают, что резкому росту могут помешать проблемы с регулированием и низкий спрос на эти бумаги из-за наличия более привычных альтернативных инструментов.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Российский рынок многотраншевой секьюритизации (выпуск долговых бумаг под обеспечение кредитных портфелей) в ближайшие два года может достигнуть 700 млрд руб., свидетельствуют оценки агентства «Эксперт РА» на основе анкетирования крупнейших банков (с обзор ознакомился “Ъ”). Это сравнимо с выпусками однотраншевой ипотечной секьюритизации под гарантии «Дом.РФ» (см. “Ъ” от 20 января). По оценке аналитиков агентства, в 2024 году было осуществлено 9 выпусков таких ценных бумаг на сумму 45 млрд руб., что в три раза превысило результат 2023 года и сравнялось с результатом трехлетней давности. При этом 12 из 17 оригинаторов (банков, которые предоставляют обеспечение в виде кредитов для выпуска ценных бумаг), принявших участие в анкетировании «Эксперт РА», планируют провести сделки многотраншевой секьюритизации в 2025–2026 годах.

При многотраншевой секьюритизации пул однородных кредитов выступает обеспечением по облигациям, которые выпускаются двумя и более траншами. Старший транш — самый большой по объему — размещается среди инвесторов, а ставка по нему определяется на рыночных условиях. Младший транш, на который, как правило, приходится 10–15% выпуска, выкупается самим оригинатором. На нем сосредоточены все риски кредитного портфеля, выступающего обеспечением,— если кредит уходит в просрочку, он автоматически переходит в обеспечение младшего транша.

В обзоре отмечается, что основная мотивация крупных банков для проведения подобных сделок — разгрузка капитала. Для остальных кредитных организаций ключевой мотивацией является возможность привлечь ликвидность на выгодных условиях и диверсифицировать источники фондирования. Управляющий директор по рейтингам структурированного финансирования «Эксперт РА» Александра Веролайнен обращает внимание, что многотраншевые сделки характеризуются большим, чем однотраншевые выпуски, многообразием типов активов, условий структурирования и могут быть заточены под индивидуальные потребности банков-оригинаторов. При этом в 2025–2026 годах в таком виде будут проводиться сделки секьюритизации потребительских кредитов.

С 2021 года многотраншевую секьюритизацию потребкредитов проводит ВТБ (см. “Ъ” от 26 декабря 2022 года), в прошлом году свои первые выпуски таких бумаг сделали Сбербанк и Яндекс-банк, о планах выхода на этот рынок объявил Совкомбанк (см. “Ъ” от 3 декабря 2024 года). Руководитель управления секьюритизации ВТБ Андрей Сучков заявил, что «при наличии интереса со стороны инвесторов» в банке «готовы сделать пилотный выпуск многотраншевой ипотечной секьюритизации». Исполнительный директор департамента рынков капитала Совкомбанка Андрей Королев сообщил, что в настоящий момент в процессе структурирования находится несколько сделок многотраншевой внебалансовой секьюритизации. Ближайшая сделка может состояться во второй половине февраля, а объем старшего транша может составить 8 млрд руб., отметил он. В «Яндексе» сообщили, что дебютная сделка по секьюритизации позволила банку «диверсифицировать базу фондирования», но планы по новым размещениям не раскрыли.

Вместе с тем к перспективе бурного роста рынка многотраншевой секьюритизации участники рынка относятся осторожно из-за несимметричности регулирования.

По словам Андрея Сучкова, «по старшим траншам зачастую действуют практически запретительные нормы, которые сужают инвесторскую базу и делают такие бумаги малопривлекательными для целых классов инвесторов». Вместе с тем «однотраншевые ипотечные ценные бумаги "Дом.РФ" имеют пониженный риск-вес, входят в перечень высоколиквидных активов, принимаются для операций репо с федеральным казначейством и биржевого репо, включаются в ломбардный список ЦБ», отмечает он. По словам директора инвестиционно-торгового департамента Абсолют-банка Сергея Михайлова, «при наличии программы секьюритизации ипотеки "Дом.РФ" нет большого смысла искать ей альтернативу».

Эксперты также видят ряд препятствий на пути развития рынка многотраншевой ипотеки в нынешних условиях. Начальник аналитического отдела инвесткомпании «Риком-Траст» Олег Абелев указывает, что вторичный рынок секьюритизированных активов почти отсутствует, так же, как и правовое регулирование. Эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко обращает внимание на то, что для инвесторов сегодня на рынке есть более привлекательные активы. «Облигация, обеспеченная розничным кредитом, сложный инструмент, в нем присутствует риск досрочного гашения, то есть имеет место непредсказуемость периода получения дохода»,— говорит он.

Максим Буйлов, Ксения Дементьева

  • Газета «Коммерсантъ» №21 от 06.02.2025, стр. 8

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