ТАСС: делегации США и РФ в Эр-Рияде пытаются согласовать совместное заявление

Делегации США и РФ пытаются согласовать текст совместного заявления по итогам переговоров в Эр-Рияде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник. Переговоры российской и американской делегаций длятся уже более десяти часов.

«Консультации должны завершиться в ближайшее время,— приводит ТАСС слова неназванного собеседника.— Сейчас участники переговоров пытаются согласовать текст совместного заявления».

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стартовали сегодня, 24 марта, утром. Они продолжаются уже более десяти часов. Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

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Анастасия Домбицкая