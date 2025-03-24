«Пропасть… разделяет воюющие стороны»

Комментируя начавшиеся переговоры по Украине в Эр-Рияде, международные медиа спешат подчеркнуть, что в нынешних условиях речь может идти только о договоренностях по прекращению огня в Черном море.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости Гостиница The Ritz-Carlton в Эр-Рияде, где проходили переговоры делегаций России и США

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

США надеются на мирную сделку по Украине, а Путин, похоже, никуда не спешит

Белый дом стремится достичь соглашения о перемирии к 20 апреля, дню, когда и западная, и восточная церкви празднуют Пасху. Но американская администрация признает, что сроки могут сместиться, учитывая большие расхождения в позициях двух сторон, сообщают осведомленные о планах люди… Россия выдвинула максималистские требования к любого рода соглашению, включая требование о прекращении военных поставок Украине, что не принимается Киевом и его союзниками. Белый дом, который ненадолго приостанавливал ключевые военные поставки для давления на Украину, пока не согласился ни на какие ограничения, сообщают эти источники… Европейские лидеры опасаются, что желание Трампа достичь дипломатического триумфа приведет к тому, что он пожертвует интересами Украины, согласившись на условия, по которым страна останется уязвимой перед будущими атаками со стороны России.

Чего ожидать от непрямых переговоров России и Украины в Саудовской Аравии

Переговоры при посредничестве США сосредоточатся на обсуждении предлагаемого прекращения огня в Черном море, и стороны пока все еще очень далеки друг от друга в том, что касается условий окончательного мира. Переговорщики от России и Украины будут в Саудовской Аравии для переговоров о прекращении огня в понедельник, но они не будут встречаться лицом к лицу, это наглядно показывает ту пропасть, которая разделяет воюющие стороны, несмотря на заверения Белого дома, будто они «еще никогда не были так близки» к миру.

Пять камней преткновения в достижении мирной сделки между Россией и Украиной

Существует бесчисленное множество вопросов о том, можно ли заключить мирное соглашение между Россией и Украиной, но ответы начнут проясняться в понедельник в Эр-Рияде... Воюющие стороны отправляют делегации в столицу Саудовской Аравии с целью расширения базовой идеи, объявленной на этой неделе, о том, что они прекратят обстреливать энергетические объекты и критически важную национальную инфраструктуру друг друга. Появлению этой возможности способствовал Дональд Трамп, утверждает Джон Форман, недавно занимавший пост британского военного атташе в Москве. По крайней мере, сказал он, «поэтапное прекращение огня — это прогресс, при Байдене нам некуда было двигаться».

Переговоры США с Киевом и Москвой: что поставлено на карту

Для Украины эти переговоры — вопрос выживания. Она находится под жесточайшим военным давлением. Если страна потеряет поддержку Запада, а с ней и военную помощь, она не сможет противостоять натиску России. Поэтому Киев должен по крайней мере продемонстрировать Белому дому свою добрую волю, даже если обговоренные заранее уступки — отказ от вступления в НАТО, но также и уступка значительной части ее собственной территории агрессору, России — повлекут за собой давление на руководство Украины внутри страны.

Для Украины важно получить гарантии безопасности в обмен на уступки с ее стороны. Доверие к воюющему противнику, России, невелико. Поэтому Киев делает ставку на международные миротворческие силы.

Подготовила Алена Миклашевская