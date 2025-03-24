Делегации США и РФ завершили переговоры в Эр-Рияде после 12 часов консультаций

Переговоры делегаций России и США в Эр-Рияде завершились после 12 часов консультаций. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Переговоры в Эр-Рияде завершились»,— передает агентство со ссылкой на собственного корреспондента.

Переговоры РФ и США состоялись в Эр-Рияде сегодня, 24 марта. Они продолжались более десяти часов. Российскую делегацию представляли председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляли бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

Какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США — в материале «Ъ» «Третьим будет».

Анастасия Домбицкая