В сетях травят

Каждый пятый россиянин считает виртуальную травлю одной из главных угроз для детей в интернете — таковы результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). При этом всего 2% опрошенных подтвердили, что в их семье действительно сталкивались с такой проблемой. Эксперты полагают, что кибербуллинг может быть следствием классической травли в школе, но анонимность в интернет-пространстве усугубляет эту проблему.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

ВЦИОМ опубликовал исследование об отношении россиян к проблеме кибербуллинга в детской среде. Оно основано на недавнем телефонном опросе 1,6 тыс. россиян старше 18 лет. Как сообщает центр, 21% респондентов посчитал «травлю, оскорбления и преследования в интернете» одной из самых значимых угроз для детей в сети. Но на практике с кибербуллингом сталкивались всего 2% россиян. Еще у 4% от онлайн-травли пострадали семьи друзей, а 24% «слышали о таких случаях, но не знают жертв лично». Однако подавляющее большинство опрошенных — 67% — ответили, что в принципе не слышали о случаях травли в интернете. Оставшиеся 3% затруднились с ответом. Главной причиной кибербуллинга россияне посчитали «недостаток воспитания в семье тех, кто занимается травлей» — этот вариант выбрали 64% опрошенных (другие варианты см. на графике).

Отметим, в сентябре ВЦИОМ спрашивал россиян, знают ли они о проблеме буллинга в детской среде в целом. Тогда четверть опрошенных ответили, что в школе сами сталкивались с травлей, а каждый пятый — что эта проблема есть у его детей или внуков.

Заведующий научно-учебной лабораторией «Социология образования и науки» ВШЭ в Санкт-Петербурге Даниил Александров отмечает, что травля в интернете нередко является продолжением буллинга в школе: «Те, кто издевается над сверстниками офлайн, будут делать это и в интернете». Издевательства стало популярным снимать на видео, и тогда жертва «сначала терпит унижения в реальном пространстве, а потом история продолжается онлайн». Попав в интернет, травля «принимает эпидемический характер», предупреждает эксперт: «Информацию оттуда невозможно удалить, это выходит за пределы класса. У молодежи сейчас принято делать мемы — смешные картинки с подписями,— которые также могут использоваться как форма травли в интернете. И если все это выходит за пределы чата одноклассников, то проблема приобретает серьезные масштабы».

Руководитель программы «Безопасная школа» Московского городского педагогического университета Олег Зверев уверен, что кибербуллинг нужно отделять от буллинга в его классическом понимании, потому что «отличаются и сам процесс травли, и методы борьбы с ним». Эксперт отмечает, что главная особенность травли в интернете — ее анонимность: «Это может быть даже знакомый человек, но под чужим именем. В итоге найти обидчика будет гораздо сложнее». По словам Олега Зверева, анонимность дает ощущение безнаказанности: «Тот, кто буллит, может даже не осознавать в полной мере, что занимается чем-то противоправным или просто плохим». Проблему усугубляет тот факт, что значимые для ребенка взрослые, родители или учителя, скорее всего, учились в школе еще до широкого распространения интернета. «Из-за этого они могут не понимать всю серьезность ситуации и отмахиваться от проблем ребенка»,— заключает эксперт. Бороться с кибербуллингом Олег Зверев рекомендует повышением общего уровня цифрового этикета, а также широким освещением проблемы в публичном пространстве.

«В школе время линейно, и неприятная ситуация так или иначе заканчивается. В сети же контент репостится, обновляется в качестве воспоминаний,— объясняет директор Центра исследований современного детства ИО ВШЭ Александра Бочавер.— К примеру, один из пользователей лайкнул или репостнул неприятное видео, событие всплывает и снова оказывает негативное влияние на жертву». Еще одной проблемой именно кибербуллинга эксперт называет мобильность положения агрессора и жертвы: «Если ты получил враждебный контент в свой адрес, то считаешь, что имеешь право отомстить и ответить. Все сводится к тому, что агрессия нормализована среди подростков». Госпожа Бочавер, однако, предостерегает родителей от запрета ребенку пользоваться интернетом, из-за этого он может стать аутсайдером в коллективе. «Чтобы решить проблему, важно обсуждать с ребенком, как защищать себя и не нарушать границы других пользователей»,— заключает эксперт.

Полина Ячменникова