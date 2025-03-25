Депутаты и чиновники видят борьбу с травлей по-разному

Интернет-травля, направленная на учащихся и учителей, дополнительно обострила проблему внутришкольного буллинга и требует предметного регулирования, уверена председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия — За правду»). С кибертравлей (анонимные угрозы, дискредитирующие посты в соцсетях и т. п.) сталкивались 57% школьников и 70% педагогов, сообщила она 24 марта на заседании тематического форума «Надо поговорить» в Госдуме.

Напомним, разработкой рамочного закона, в котором среди прочего предполагается закрепить понятия «травля» и «организатор травли», депутаты занимаются с 2022 года, но на рассмотрение Думы документ до сих пор не поступил. Параллельно парламентарии намерены подготовить единую комплексную программу противодействия буллингу с учетом в том числе его проявлений в сети, рассказала госпожа Лантратова.

По мнению представителя Минпросвещения Ларисы Фальковской, в профилактике буллинга «на первый план выходят вопросы отношений», а не правовые дефиниции. Сложность возникает даже с фиксацией определения травли, поскольку это явление содержит массу разрозненных правовых признаков. Чиновникам и законотворцам следует поработать над тем, чтобы само явление стало порицаемым и «не модным», а также способствовать «формированию доброжелательной атмосферы» в школьных коллективах, призвала присутствующих госпожа Фальковская.

Профильное министерство, по ее словам, уже ведет профилактику «девиантного поведения обучающихся»: например, в школьной среде внедряется тезис о том, что «даже если человек вам не нравится, лучше оставить его в покое, чем потом разбираться с последствиями». Кроме того, «работая с травлей», важно не попасть в ситуацию, «когда мы ее пропагандируем», предупредила представитель Минпросвещения.

Григорий Лейба