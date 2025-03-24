Ужесточение по поручению

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству 24 марта рекомендовал принять в первом чтении несколько правительственных инициатив, ужесточающих ответственность за экстремистские преступления и упрощающих процедуру возбуждения уголовных дел. В частности, предлагается отменить преюдицию по статье Уголовного кодекса (УК) о возбуждении ненависти, если преступление сопровождалось оправданием или пропагандой применения насилия либо было совершено группой лиц. Кроме того, признавать экстремистскими организациями теперь можно будет и сообщества без юридического лица.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Сейчас уголовная ответственность по ч. 1 ст. 282 УК (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) наступает после привлечения к ответственности в течение года по аналогичной ст. 20.3.1 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП).

Согласно новым поправкам, административная преюдиция не будет действовать, если преступление сопровождалось оправданием или пропагандой применения насилия либо было совершено группой лиц.

Одновременно предложены повышенные меры ответственности за совершение этих деяний группой лиц или по предварительному сговору (сейчас в этой статье фигурирует только «организованная группа»), за это будет грозить наказание от штрафа в размере 300–600 тыс. руб. до лишения свободы на срок от трех до шести лет.

На заседании комитета замминистра юстиции Елена Ардабьева привела статистику: более 42% дел по ст. 20.3.1 КоАП в 2023 году были возбуждены по фактам оправдания или пропаганды применения насилия по мотивам национальной, расовой, религиозной принадлежности. «Такие деяния обладают повышенной общественной опасностью, в связи с этим мы предлагаем установить уголовную ответственность за однократные случаи возбуждения ненависти, вражды, унижения человеческого достоинства, сопряженные с оправданием или пропагандой применения насилия»,— пояснила замминистра.

Председатель комитета Павел Крашенинников («Единая Россия») поинтересовался, есть ли какая-либо статистика, свидетельствующая о необходимости внесения поправок в ст. 282 УК именно сейчас. Госпожа Ардабьева ответила, что законопроект был разработан по поручению президента, в котором говорилось о необходимости «повысить уровень уголовно-правовой охраны основ конституционного строя РФ», в частности, путем совершенствования механизма противодействия преступлениям экстремистской направленности. По словам чиновницы, речь в поручении шла конкретно об изменении 282-й статьи. Тем не менее господин Крашенинников предложил ей «подготовиться к пленарке, посмотреть статистику», чтобы объяснить депутатам, «почему обществу это важно и что это даст». «Такие вопросы будут задаваться, и не всегда в дружелюбной форме»,— честно предупредил единоросс.

Также комитет рассмотрел поправки к ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации) и к Уголовно-процессуальному кодексу, позволяющие по решению суда включать в перечень подобных организаций экстремистские сообщества, которые не являются юридическими лицами. Эти изменения, пояснила Елена Ардабьева, были подготовлены по поручению Совета безопасности РФ и корреспондируют с другим правительственным законопроектом — поправками к закону о противодействии экстремизму, который комитет Думы по безопасности планирует рассмотреть 26 марта.

В поправках также говорится о возможности признания экстремистской любой организации, если кто-то из ее учредителей или участников уже признан виновным в организации экстремистского сообщества.

Напомним, сейчас Минюст ведет перечень общественных и религиозных объединений и иных организаций, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете деятельности. Теперь в этот список будут включаться и сведения об экстремистских сообществах — это произойдет в случае вступления в силу обвинительного приговора за совершение преступлений, предусмотренных ст. 282.1 УК (организация экстремистского сообщества). Предположительно, Дума рассмотрит эти законопроекты в первом чтении 1 апреля.

Ксения Веретенникова