Правительство поддержало новый порядок получения наследства от участников СВО

Комиссия правительства по законопроектной деятельности 24 марта поддержала поправки, разрешающие наследникам лиц, погибших в зоне специальной военной операции (СВО), вступать в наследство по истечении полугодового срока со дня смерти наследодателя без решения суда. Соответствующий законопроект внесла в Думу в середине января 2025 года группа сенаторов и депутатов от разных фракций.

Необходимость изменения действующих норм его авторы мотивировали случаями, когда документы, извещающие о смерти участника СВО, приходят уже по истечении установленного срока вступления в наследство. Из-за этого наследники вынуждены обращаться в суд с заявлением о восстановлении срока принятия наследства, отметили парламентарии. Подготовленные ими поправки предусматривают новый порядок, при котором наследник, получивший документы о смерти наследодателя в зоне СВО, сможет подать заявление на наследство даже по истечении срока, если бумага запоздала.

Правительственная комиссия в проекте отзыва на законопроект порекомендовала законотворцам учесть ситуацию, при которой несколько наследников могут получить документы о смерти наследодателя в разное время, а также конкретизировать перечень таких документов и то, «каким лицом и в каком порядке они должны быть выданы». При условии доработки документа с учетом этих замечаний правительство готово инициативу поддержать.

Григорий Лейба