Трамп: в Эр-Рияде обсуждаются линии разграничения в зоне украинского конфликта

Президент США Дональд Трамп заявил, что на переговорах РФ и США в Эр-Рияде обсуждается территориальный вопрос и ведется речь о возможных линиях разграничения в зоне российско-украинского конфликта. Об этом американский лидер сказал в беседе с журналистами по итогам встречи с кабинетом министром в понедельник.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / File Photo / Reuters Дональд Трамп

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters, Evelyn Hockstein / File Photo / File Photo / Reuters

«Сейчас обсуждается территориальный вопрос»,— цитирует американского лидера агентство Reuters.

Бывший советник избранного США Дональда Трампа ранее допускал, что линия разграничения может пройти по тем территориям, которые сейчас контролируют российские военные. «Если перемирие займет длительный срок, то линия прекращения огня станет новой границей между Россией и Украиной»,— сказал он в интервью телеканалу NHK.

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стартовали сегодня, 24 марта, утром. Они продолжаются уже около десяти часов. Российскую делегацию возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

Мировые СМИ об ожиданиях от переговоров по Украине — в материале «Ъ» «"Пропасть… разделяет воюющие стороны"».

Анастасия Домбицкая