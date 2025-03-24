Госсекретарь США: конфликт на Украине должен быть разрешен путем переговоров

Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что конфликт на Украине должен быть разрешен посредством переговоров. Об этом он сказал сегодня, 24 марта, на заседании кабинета президента США Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио и Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Марко Рубио и Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Эту войну нельзя завершить военным путем, она должна кончиться путем переговоров»,— сказал господин Рубио (цитата по ТАСС).

Сегодня, 24 марта, в Эр-Рияде проходят переговоры российской и американской делегаций по конфликту на Украине. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщал, что главной темой обсуждений должны стать черноморская инициатива и безопасность судоходства в Черном море. По его словам, с предложением обсудить условия возобновления этой инициативы выступил американский лидер. Президент РФ предложение поддержал.

Российскую делегацию на переговорах в Эр-Рияде возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую сторону представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

Советник Белого дома по национальной безопасности Майк Уолц говорил в программе CBS, что делегации США, России и Украины обсудят в эти дни в Эр-Рияде «линию контроля» между двумя странами.

Анастасия Домбицкая