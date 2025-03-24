Трамп: США обсуждают контроль над украинскими АЭС в рамках урегулирования

В рамках усилий по урегулированию конфликта обсуждается контроль США над украинскими АЭС. Об этом сегодня, 24 марта, в ходе беседы с журналистами по итогам заседания кабинета министров заявил президент США Дональд Трамп.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марко Рубио и Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters Марко Рубио и Дональд Трамп

Фото: Carlos Barria / Reuters

«Мы говорим о владении электростанцией»,— сказал Дональд Трамп журналистам (перевод по "Прайму").— Некоторые говорят, что США должны владеть электростанцией и управлять ею… они говорят о владении большой атомной электростанцией в частности».

Американский лидер при этом не конкретизировал, о какой именно украинской АЭС идет речь.

19 марта президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, по итогам которого в Вашингтоне заявили, что США готовы взять под свой контроль украинские атомные электростанции, чтобы обеспечить их защиту и сделать энергоснабжение Украины более эффективным. В Киеве поспешили заявить, что речь шла об атомной станции, но не о сети атомных станций, а исключительно об одной — Запорожской АЭС. Между тем украинские власти потеряли доступ к Запорожской АЭС еще в марте 2022 года, и с тех пор как саму станцию, так и всю территорию вокруг нее контролирует Россия.

Подробности — в материале «Ъ» «Принцип неопределенности АЭС».

Анастасия Домбицкая