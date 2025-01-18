Болтон рассказал о безразличии Трампа к деталям украинского урегулирования

Джон Болтон, бывший советник избранного США Дональда Трампа, заявил, что предсказать позицию господина Трампа на международной арене будет сложно из-за его подхода к управлению страной. Он часто полагается на свою интуицию и собственную оценку ситуации, сказал экс-советник телеканалу NHK. Господин Болтон полагает, что Украину ждут тяжелые последствия за время президентского срока Дональда Трампа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Andrew Harnik, File / AP Фото: Andrew Harnik, File / AP

«Его не волнует, как все обернется. Он просто хочет, чтобы это закончилось, и это плохая новость для Украины»,— сказал господин Болтон в интервью. Экс-советник считает, что президент России Владимир Путин хочет прекращения огня. Линия разграничения может пройти по тем территориям, которые сейчас контролируют российские военные. Если перемирие займет длительный срок, то линия прекращения огня станет новой границей между Россией и Украиной»,— считает господин Болтон.

В своих предвыборных обещаниях Дональд Трамп заявлял, что ему удастся завершить конфликт на Украине за сутки. Позже избранный президент изменил риторику. «Это сложная проблема. Намного сложнее, чем она была до начала боевых действий, могу вам это сказать»,— говорил он в интервью журналистам в своей резиденции Мар-а-Лаго.

Подробности — в материале «Ъ» «Украинский мир поспешает медленно».