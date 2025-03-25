К рассрочке жилья подселили страховку

На фоне развития альтернативных вариантов приобретения жилья страховые компании стали предлагать клиентам и новый вид страховки. Теперь застраховать жизнь и здоровье может не только ипотечный заемщик, но и покупатель квартиры в рассрочку или арендатор жилья с дальнейшим выкупом. Таким образом страховщики могут компенсировать выпадающие от сокращения ипотеки доходы. Но ЦБ жестко контролирует подобные схемы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

В этом году крупные страховщики начали активно предлагать страхование жизни и здоровья граждан, приобретающих недвижимость, не используя ипотеку. В частности, «Согаз», «Росгосстрах», «РЕСО-Гарантия», ВСК, «Энергогарант», «Ренессанс Страхование» предлагают клиентам страхование при приобретении жилья в рассрочку. Кроме того, «Согаз» и ВСК работают с клиентами и в случае аренды с последующим выкупом.

В рамках страховки покрываются ключевые риски при страховании жизни покупателя (смерть и инвалидность), а также риски утраты и повреждения приобретаемой недвижимости, поясняют в ВСК. Дополнительно полис может включать в себя и страхование гражданской ответственности в случае повреждения соседних помещений, в том числе при проведении ремонтных работ, отмечают в компании.

По словам страховщиков, запуск такого продукта связан с расширением вариантов альтернативного приобретения жилья на фоне высоких ставок на долговом рынке и ужесточения требования к заемщикам. По данным АО «Дом.РФ», в марте 2025 года средняя ставка по ипотеке в новостройке по собственным программам банков составляла 27,92% годовых, а на вторичном рынке — 28,41% годовых. По оценке замруководителя ипотечного департамента агентств «Этажи» Татьяны Решетниковой, сейчас в новостройках приобретение жилья в рассрочку занимает 30–40% от общего объема продаж, в сегменте готового жилья — 7–10%. В январе—феврале 2025 года объем сделок по покупке квартир и апартаментов в новостройках Москвы и Подмосковья составил 22,75 тыс. договоров долевого участия суммарной площадью 1,07 млн кв. м, следует из оценки сервиса Dataflat.ru. Кроме того, активизация произошла, так как отсутствует конкурент в виде банка, который претендовал на комиссионные доходы от страхования, отмечает эксперт ипотечного рынка Сергей Гордейко. По его оценке, пик продаж продлится весь 2025 год, затем доля рассрочки сократится, но доля такого страхования сохранится: ежемесячно может заключаться до 20 тыс. таких договоров.

Застройщики указывают, что подобное страхование фактически становится обязательным условием сделки. «Около 70–75% застройщиков в России включают страхование жизни и здоровья в сделки по рассрочке. В крупных городах — до 90%»,— оценивает руководитель отдела развития финансовых продуктов компании «Самолет Плюс» Леонид Зайкин. И причина такой ситуации — в специфике рисков. «При рассрочке квартира фактически продана, но деньги за нее еще не получены. И если с клиентом что-то случится, застройщик может остаться без денег, а квартира вернется ему на баланс»,— отмечает эксперт. Такой механизм особенно актуален для длинных рассрочек, на три-пять лет, указывает господин Зайкин.

Вместе с тем, по мнению независимого эксперта Андрея Бархоты, страховщики искали альтернативный пул доходов и сконструировали комплексный страховой продукт для покупателей жилья по альтернативной схеме. Он позволяет компенсировать выпадающие объемы премий для страховых компаний и расходы на субсидирование жилищных ссуд застройщикам, поясняет эксперт.

Впрочем, по мнению ЦБ, приобретение жилья в рассрочку — крайне рискованный инструмент, в частности, из-за непрозрачности правил продажи, более низкой наполняемости эскроу-счетов, а также скрытого роста долговой нагрузки покупателей. И регулятор стремится сохранить управляемость всеми кредитными потоками с тем, чтобы гарантировать отсутствие финансового дисбаланса. Условно под все кредиты банков с учетом качества кредитных портфелей «есть сформированные в определенном объеме резервы, а в отношении коммерческих кредитов застройщиков таких регуляторных гарантий нет», отмечает советник юрфирмы МЭФ LEGAL Иван Рыбаков. В связи с этим есть вероятность, что в будущем будут приняты меры, которые ограничат использование рассрочки, считает аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина.

Юлия Пославская, Ксения Дементьева, Дарья Андрианова