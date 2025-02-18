Владельцам квартир добавили расходов

Сама по себе стоимость квартиры далеко не единственная трата при покупке жилья. Дополнительные платежи включают в себя как обязательные госпошлины, так и ряд других пунктов, например комиссию брокерам и банкам. Какие сопутствующие траты ждут при покупке недвижимости и как сделать сделки с жильем более выгодными в 2025 году, разбирался «Ъ-Review».

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Опциональные траты

Первым делом стоит обратить внимание на комиссию риэлтора, подчеркивает коммерческий директор экосистемы недвижимости М2 Наталья Лукина. Размер вознаграждения зависит от ряда факторов, включая регион, сложность сделки и объем предоставляемых услуг: от простого поиска объекта до полного сопровождения покупки. В Москве, например, комиссия составляет от 2% до 5% от стоимости квартиры, в нее обычно включается и помощь в оформлении договора купли-продажи.

Еще одной тратой при покупке жилья станет комиссия за открытие аккредитива — такой счет гарантирует, что сделка пройдет безопасно и в срок. За это придется заплатить около 3 тыс. руб. Если сделка проводится без ипотеки, стоит учесть оплату банковской ячейки — цены на нее отличаются в зависимости от банка и условий сделки, но, как правило, варьируются от 5 тыс. до 7 тыс. руб.

При использовании ипотечных средств придется воспользоваться страхованием недвижимости, его стоимость не превышает 1% от суммы кредита. А вот страхование жизни заемщика — это дополнительная опция, но без нее процентная ставка может вырасти. Кроме того, при получении кредита придется заплатить за оценку недвижимости, ее может сделать как банк, так и независимые аккредитованные компании.

При покупке квартиры в новостройке девелопер может взять на себя регистрацию договора долевого участия, однако такая услуга обойдется примерно в 15 тыс. руб. Покупка вторичного жилья связана с более высокими рисками, поэтому при сделке эксперты рекомендуют проводить юридическую проверку имущества. Ее можно выполнить самостоятельно или при помощи агентств по недвижимости — во втором случае придется заплатить от 20 тыс. до 60 тыс. руб. в зависимости от компании.

Новые пошлины

При покупке недвижимости есть траты, которых избежать не получится, и с 2025 года часть из них пересмотрена в сторону повышения. В частности, подорожали регистрационные действия с недвижимостью, в некоторых случаях они теперь зависят от кадастровой стоимости объекта, напоминают в «Яндекс Недвижимости».

Так, если в 2024 году при совершении регистрационных действий с недвижимостью физические лица выплачивали госпошлину в размере 2 тыс. руб., а организации — 22 тыс. руб., то с 2025 года сумма рассчитывается исходя из кадастровой стоимости имущества. Если она не превышает 20 млн руб. или не установлена, пошлина для физлиц составит 4 тыс. руб. Если кадастровая стоимость — более 20 млн руб., придется выплатить 0,02% от нее (но максимум 500 тыс. руб.). Для юрлиц взнос вырос до 44 тыс. руб., если кадастровая стоимость объекта — до 22 млн руб. или не установлена, и до 0,2% от кадастровой стоимости (но не более 1 млн руб.), если она превышает 22 млн руб.

До 2025 года поставить на кадастровый учет квартиру, дом или земельный участок можно было бесплатно. С 1 января за это действие придется заплатить 2 тыс. руб. при покупке квартиры. Еще 1 тыс. руб. стоит изменение сведений об объекте (например, при перепланировке или изменении площади жилья).

Госпошлина за одновременную постановку объекта на кадастровый учет и регистрацию права собственности также увеличилась. Для физлиц выплата составит 6 тыс. руб., если кадастровая стоимость объекта не превышает 20 млн руб. или не определена, и 2 тыс. руб. плюс 0,02% кадастровой стоимости (не более 500 тыс. руб.), если кадастровая стоимость — более 20 млн руб. Организации теперь должны выплатить 66 тыс. руб. при кадастровой стоимости до 22 млн руб. или 22 тыс. руб. плюс 0,2%, если объект оценивается более чем в 22 млн руб.

Также в два раза выросла госпошлина при ускоренной регистрации сделок с недвижимостью. Теперь, чтобы за день зарегистрировать права собственности, включая общую и долевую, прекратить или ограничить права, а также зарегистрировать обременения, придется заплатить 2 тыс. руб.

Как снизить финансовую нагрузку

Снизить финансовую нагрузку при покупке жилья можно несколькими способами. Например, на вторичном рынке важно учитывать, что продавцы готовы к торгу, особенно те, кто спешит выйти на сделку, рассказывает коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров: «По нашим прогнозам, скидки на жилье на вторичном рынке в 2025 году будут достигать 5–10% от стоимости квартиры». Если покупатель готов оперативно заключить сделку, скидка может быть и выше. Именно скорость заключения сделки станет приоритетным аргументом для торга с продавцом.

Еще один вариант — рассмотреть покупку частного дома. Зачастую они стоят сопоставимо или даже дешевле квартир в престижных районах мегаполиса, помимо этого, можно получить льготное кредитование в рамках семейной ипотеки, IT-ипотеки, а также — в ряде регионов — сельской, арктической, дальневосточной ипотеки.

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Наталья Пиунова