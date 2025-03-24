Песков: РФ и США обсуждают в Эр-Рияде черноморскую инициативу

На переговорах РФ и США в Эр-Рияде обсуждается вопрос возобновления черноморской инициативы и связанные с ней аспекты. Об этом во время пресс-колла в понедельник сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Мы исходим из того, что сегодня на повестке дня вопрос черноморской инициативы и всех аспектов, связанных с возобновлением этой инициативы»,— сказал господин Песков журналистам.

Дмитрий Песков также сообщил, что обсуждение черноморской инициативы было инициировано президентом США Дональдом Трампом. Его предложение получило одобрение Владимира Путина.

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде стартовали утром в понедельник. Российскую сторону возглавляют председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую делегацию представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

О том, какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США,— в материале «Ъ» «Третьим будет».