Чистая прибыль ЛУКОЙЛа в 2024 году снизилась почти на 27%

Чистая прибыль ЛУКОЙЛа (MOEX: LKOH) по МСФО по итогам 2024 года сократилась на 26,6% год к году, до 851,5 млрд руб., говорится в отчетности нефтяной компании. Показатель EBITDA снизился почти на 11%, до 1,78 трлн руб. Выручка увеличилась примерно на 8,7%, до 8,6 трлн руб.

Как отмечается в отчетности ЛУКОЙЛа, в связи с повышением ставки налога на прибыль с 20% до 25% с 2025 года компания отразила дополнительные расходы и обязательства по отложенному налогу на прибыль. С учетом отложенного налога на прибыль в 85,13 млрд руб. общий расход по налогу на прибыль год к году увеличился на 41,6%, до 351,28 млрд руб. Текущий налог на прибыль, без учета отложенного, вырос примерно на 16%, до 266,15 млрд руб.

Аналитики «БКС Мир инвестиций» прогнозировали, что ЛУКОЙЛ отчитается о снижении чистой прибыли и EBITDA по итогам 2024 года. По их мнению, на показатель EBITDA могло повлиять снижение маржи переработки на НПЗ, а на чистую прибыль — учет расходов по отложенным налоговым обязательствам.

Ольга Семеновых