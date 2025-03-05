Президент Мали принял делегацию РФ во главе с замминистра обороны Евкуровым

Президент переходного периода Мали Ассими Гоита 4 марта принял российскую делегацию в президентском дворце Кулуба. Делегацию возглавлял замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров. Об этом сообщила пресс-служба офиса малийского президента в Facebook (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Встреча президента Мали Ассими Гоита с российской делегацией

Фото: Пресс-служба президента Мали Встреча президента Мали Ассими Гоита с российской делегацией

Фото: Пресс-служба президента Мали

Господин Евкуров провел переговоры с военным руководством Мали, в частности с главой Минобороны Садио Камарой. Встреча была посвящена обсуждению укрепления сотрудничества государств в области безопасности.

В ноябре прошлого года министр иностранных дел России Сергей Лавров провел встречу в Сочи со своим малийским коллегой Абдуллаем Диопом. В ходе беседы стороны обсудили укрепление российско-малийских отношений, в частности наращивание торгово-экономического и инвестиционного партнерства.

Подробнее о сотрудничестве России с африканскими странами — в материале «Ъ» «Россияне развернулись в Африке».