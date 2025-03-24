Минобороны: ВС России отразили попытку вторжения в Белгородскую область

Российские военнослужащие отразили попытку вторжения ВСУ в Белгородскую область, сообщила пресс-служба Минобороны. Для попытки попасть на территорию России украинские военнослужащие использовали машину разграждения, боевую бронемашину, квадроциклы и багги, утверждают в ведомстве.

«Расчетами FPV-дронов 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты ТОФ в составе группировки войск "Север" все выявленные цели были уничтожены»,— сообщили в Минобороны (цитата по ТАСС).

За прошедшую неделю в Белгородской области при атаках ВСУ было повреждено не менее 173 частных домов и квартир, заявили сегодня, 24 марта, главы приграничных муниципалитетов во время оперативного совещания. Местные власти восстановили 147 из них. 23 марта губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что из Краснояружского района, который находится на границе с Украиной, эвакуирована большая часть жителей.

Депутаты Госдумы просят Минобороны учредить медали за защиту Белгородской и Курской областей. С таким предложением выступил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат от СРЗП Александр Бабаков.