В приграничном районе Белгородской области эвакуировали почти всех жителей

Губернатор Вячеслав Гладков в утреннем обращении во «ВКонтакте» рассказал, что из приграничного Краснояружского района эвакуирована большая часть жителей. По данным местной администрации, на начало 2024 года в нем проживало почти 14 тыс. человек.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Эвакуация людей из Краснояружского района началась на прошлой неделе, когда вооруженные силы Украины усилили атаки на местные населенные пункты. 18 марта Министерство обороны России сообщило о пресечении пяти попыток вторжения на территорию района.

Вячеслав Гладков рассказал, что несмотря на сложную обстановку жители Краснояружского района возвращаются в дома. Некоторые, по его словам, передвигаются по полям, чтобы покормить животных в своих хозяйствах. Глава региона попросил людей не рисковать жизнью и оставлять властям заявки на кормление животных: «Жизнь десятка кур — очень важная история в хозяйстве каждой семьи, но мы постараемся максимально помочь в решении всех проблем, никогда не отказываясь от них».

Сергей Толмачев, Воронеж