В Белгородской области за неделю пострадали 173 дома, восстановили 147

За прошедшую неделю в Белгородской области при атаках ВСУ пострадали не менее 173 частных домов и квартир. Завершен ремонт в 147 поврежденных ранее. Об этом сообщили главы приграничных муниципалитетов во время оперативного совещания.

В Белгороде за неделю пострадали 29 жилых объектов (пять частных домов и 24 квартиры). Восстановили 13 частных домов и 23 квартиры (всего — 36). В работе остаются 119 жилых помещений (70 частных домов и 49 квартир).

В Белгородском районе разрушения получили 27 жилобъектов (23 частных дома и четыре квартиры). Ремонт завершен в 26 объектах ИЖС и шести квартирах (всего — 32). Восстановлению подлежат 270 жилых помещений (230 частных домов и 40 квартир).

В Борисовском районе поврежден один частных дом, восстановлен еще один. Работы продолжаются в 59 жилых объектах (44 ИЖС и 15 квартир).

В Валуйском округе пострадали 26 частных домов, получены расписки от владельцев пяти. Ремонт требуется провести еще в 108-ми.

В Грайворонском округе поврежденных объектов нет, восстановлены три частных дома и семь квартир. В работе остаются 104 жилых помещения (83 ИЖС и 21 квартира).

В Шебекинском округе разрушения получили 40 частных домов и 50 квартир (всего — 90). Завершен ремонт в 63 жилых помещениях (пять ИЖС и 58 квартир). Восстановлению подлежат 1 539 частных домов и 1 988 квартир (всего — 3 527).

«Фиксировать ситуацию по восстановлению домов, поврежденных от ударов ВСУ в Краснояружском и Ракитянском районах, будем после нормализации оперативной обстановки»,— добавил губернатор Вячеслав Гладков.

Алина Морозова