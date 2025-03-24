Депутаты просят Минобороны учредить медали за защиту Белгородской и Курской областей

Лидер партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов и депутат от СРЗП Александр Бабаков обратились к министру обороны Андрею Белоусову с просьбой учредить памятные медали за защиту Белгородской и Курской областей, сообщил ТАСС сегодня, 24 марта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сергей Миронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Сергей Миронов

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Прошу представить позицию Министерства обороны Российской Федерации по этому вопросу и рассмотреть возможность учреждения ведомственных памятных медалей за участие в ключевых сражениях и военных операциях в рамках проведения специальной военной операции, тем самым подчеркнув преемственность героических традиций российского общества и русского воинства»,— говорится в письме депутатов.

Господин Миронов также провел аналогию с наградами времен Великой Отечественной войны, которые были учреждены за взятие и освобождение ключевых стратегических пунктов. По мнению партийца, современные военные операции играют такую же роль и особенно важны мероприятия по защите приграничных регионов. Действия российских военных по отражению атак противника «играют ключевую роль в сохранении территориальной целостности страны и требуют соответствующего отражения в наградной системе», убеждены в СРЗП.

Как полагает Сергей Миронов, перечень подобных ведомственных наград может быть расширен на основе предложений Минобороны, военного командования и экспертов, «что позволит учитывать оперативную и историческую значимость различных сражений».

Божена Иванова