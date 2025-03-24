«Предложение с меблировкой остается малочисленным даже в делюкс-сегменте»

Обозреватель “Ъ FM” Светлана Бардина рассказывает о том, какие тренды появились на рынке первичной недвижимости.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Структура предложения с отделкой в сегменте первичной недвижимости в Москве за год почти не изменилась. Но появились новые тренды в сегментах «бизнес» и «премиум». По данным экспертов компании Ricci, доля лотов без отделки в столичных новостройках в первом квартале этого года составила почти 50%, лишь незначительно увеличившись относительно прошлогодних показателей, рост остался в пределах 5%. Наибольшее количество (в общем объеме почти треть) лотов без отделки и с отделкой white box представлено в экспозиции бизнес-класса. А наибольшая доля квартир с чистовой отделкой экспонируется в сегменте «комфорт», такие лоты формируют пятую часть предложения. Среди новых трендов брокеры отмечают наличие предчистовой отделки в лотах бизнес-класса, что также дает возможность покупателям сократить бюджет на последующую чистовую отделку.

Еще одним из зарождающихся трендов эксперты называют наличие чистовой отделки в квартирах сегмента «премиум». В то же время предчистовая отделка в данном классе почти не применяется в связи с тем, что дизайнеры и организации, выполняющие финальную отделку, не готовы нести ответственность за качество ранее выполненных застройщиком подготовительных работ. Помимо этого, девелоперы стали чаще предлагать покупателям дополнительные опции вместе с отделкой. Например, в сегменте «комфорт» новым трендом стало предложение квартир с чистовой отделкой и кухонным гарнитуром, а также установленной бытовой техникой. В ряде проектов к традиционному набору добавились сплит-системы. В проектах бизнес-класса предчистовая отделка чаще всего дополняется установкой системы умный дом, а также трассой для подключения кондиционера от технического балкона до квартиры. При этом предложение с меблировкой остается малочисленным даже в сегменте «делюкс».

Светлана Бардина