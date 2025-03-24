Объем крупных сделок со стартапами достиг рекордных $54,5 млрд

С начала года в США было объявлено об 11 покупках стартапов стоимостью более $1 млрд. Суммарный объем таких сделок уже достиг рекордной отметки для первых кварталов года, сообщает Bloomberg, ссылаясь на данные аналитической компании CB Insights.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Главной сделкой квартала стала покупка Alphabet американского стартапа в области кибербезопасности Wiz за $32 млрд. Она же стала самым дорогостоящим приобретением за всю историю корпорации.

В целом с начала года объем сделок со стартапами дороже $1 млрд достиг уже $54,5 млрд. Для сравнения, в прошлом году за первые три месяца были оформлены лишь две крупные сделки на общую сумму $3,2 млрд. Аналогичная сумма была потрачена и в 2023 году.

Помимо сделки Alphabet и Wiz в этом месяце было объявлено о покупке SoftBank Group разработчика чипов Ampere Computing за $6,5 млрд. Кроме того, Scopely согласилась купить игровой бизнес Niantic за $3,5 млрд, а PepsiCo заключила сделку по покупке стартапа Poppy почти за $2 млрд.

Кирилл Сарханянц