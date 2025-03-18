Alphabet заключила самую дорогую сделку в своей истории

Alphabet, управляющая компанией Google Inc, достигла соглашения с руководством стартапа в области безопасности Wiz о приобретении проекта за $32 млрд. Это самая дорогая покупка в истории корпорации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

По условиям сделки вся сумма будет выплачена наличными. А Wiz в случае одобрения соглашения регуляторами будет интегрирована в Google Cloud.

Alphabet пыталась приобрести Wiz с лета 2024 года. Изначально корпорация предлагала за стартап $23 млрд. Однако в июле прошлого года руководство Wiz отклонило предложение, опасаясь, что получение одобрения регуляторов потребует слишком много времени. Тогда генеральный директор Wiz Ассаф Раппапорт заявил, что вместо продажи бизнеса его компания сосредоточится на наращивании выручки и проведении IPO.

О том, что переговоры между компаниями возобновились, сегодня, 18 марта, с утра сообщила The Wall Street Journal. Газета связывала возобновление переговоров с приходом к власти в США республиканцев и Дональда Трампа. А сделка Alphabet с Wiz может стать первой проверкой антимонопольных настроений новой администрации и ориентиром для других участников рынка, отмечала The Wall Street Journal.

Подробнее о стартапе Wiz — в материале «Раппапорт и его команда».

Кирилл Сарханянц