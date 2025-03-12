Разработчик Pokemon Go продает игровой бизнес за $3,5 млрд

Сегодня, 12 марта, американская компания Niantic, разработчик технологий дополненной реальности (AR), известный прежде всего своей мобильной игрой Pokemon Go, сообщила о продаже игрового подразделения американскому разработчику игр Scopely. Сумма сделки составит $3,5 млрд.

Scopely принадлежит саудовскому суверенному фонду Public Investment Fund (PIF), так что покупку Niantic можно рассматривать как еще одно свидетельство стремления Саудовской Аравии активнее присутствовать на рынке видеоигр и киберспорта. Несколько лет назад PIF создал для таких инвестиций компанию Savvy Games Group — именно она в 2023 году купила за $4,9 млрд Scopely, также она приобретала доли в Nintendo и Embracer Group. Сообщалось, что в общей сложности Саудовская Аравия собирается инвестировать в эту сферу до $40 млрд.

Продажа игрового подразделения Niantic, скорее всего, вызвана тем, что не удалось повторить успех представленной в 2016 году игры Pokemon Go, число игроков в которую в первый год превысило 500 млн. С тех пор компания запустила еще несколько AR-игр, в том числе Monster Hunter Now, Harry Potter: Wizards Unite и Pikmin Bloom, однако ни одна из них не стала достаточно популярной. В Niantic заявили, что после продажи игрового подразделения собираются сконцентрироваться на разработке «геопространственных технологий», причем выделят подразделение по таким технологиям и искусственному интеллекту в отдельную компанию Niantic Spatial.

Яна Рождественская