МИД Иордании: Израиль более 900 раз нарушил режим прекращения огня в Газе

Израиль более 900 раз нарушил режим прекращения огня в Газе. Об этом сегодня, 24 марта, во время заседания нижней палаты парламента заявил глава МИД Иордании Айман ас-Сафади, сославшись на данные оперативного центра, созданного Египтом и Катаром для контроля за соблюдением условий соглашения Израиля и «Хамаса» о прекращении огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба МИД России Фото: Пресс-служба МИД России

«Дипломатические усилия Иордании по прекращению израильской агрессии в Газе и незаконной деятельности Израиля на Западном берегу продолжаются»,— цитирует Аймана ас-Сафади иорданское информационное агентство Petra.

Как пишет агентство, во время заседания иорданский министр заявил, что Израиль нарушил условия соглашения о режиме прекращения огня, которое было заключено при посредничестве Египта, Катара и Америки, и впоследствии возобновил свою военную агрессию в Газе. Господин ас-Сафади также упомянул, что Израиль прекратил поставки гуманитарной, медицинской и продовольственной помощи в Газу в начале этого месяца. По словам дипломата, эти действия израильских властей «представляют собой явное нарушение соглашения о прекращении огня».

Комментируя нарушения Израиля, Айман ас-Сафади сослался на данные центра по контролю за соблюдением условий соглашения Израиля и «Хамаса», созданного Египтом и Катаром. По данным этого центра, за последние 40 дней было зафиксировано более 900 нарушений режима прекращения огня Израилем.

В ночь на 18 марта Израиль возобновил удары по сектору Газа после двух месяцев перемирия. 20 марта ЦАХАЛ начал новую наземную операцию. На следующий день израильская армия отчиталась об убийстве одного из начальников военной разведки «Хамаса». В ночь на 23 марта палестинские СМИ сообщили о гибели члена политбюро движения Салаха Аль-Бардавиля.

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