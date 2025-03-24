Карасин: переговоры США и РФ проходят «творчески»

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде проходят «творчески», идет интересное обсуждение злободневных вопросов. Об этом агентству «Интерфакс» заявил возглавляющий российскую делегацию председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин.

«Я бы сказал, что переговоры идут творчески»,— приводит слова Григория Карасина «Интерфакс». «Переговоры в самом разгаре, они продолжаются. Идет интересное обсуждение довольно злободневных тем».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Переговоры РФ и США в Эр-Рияде стартовали утром в понедельник. Российскую сторону возглавляют председатель комитета СФ по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую делегацию представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

О том, какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США,— в материале «Ъ» «Третьим будет».

Анастасия Домбицкая