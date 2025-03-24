В Минздраве Кубани назвали самые дефицитные медицинские специальности

В медицинских учреждениях Краснодарского края наблюдается дефицит специалистов по десяти ключевым направлениям. Как сообщили «Ъ-Кубань» в региональном министерстве здравоохранения, среди наиболее востребованных профессий — анестезиологи-реаниматологи, сотрудники скорой помощи, кардиологи, педиатры и рентгенологи. Также в организации требуются терапевты, травматологи-ортопеды, хирурги и специалисты по ультразвуковой и функциональной диагностике.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По данным ведомства, сегодня в краевых медучреждениях работают порядка 18,3 тыс. врачей и около 35,7 тыс. специалистов среднего медицинского персонала.

В минздраве также отметили, что работа по привлечению медиков продолжается. Власти внедряют инициативы поддержки и создают дополнительные меры для снижения кадрового дефицита. Среди прочего, в регионе действуют федеральные программы «Земский доктор» и «Земский фельдшер».

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что за пять лет в регионе для врачей приобрели 295 служебных квартир. В марте 2025 года в Краснодаре стартовал прием заявлений на ипотечную выплату медикам.

Нурий Бзасежев