В Краснодаре стартует прием заявлений на ипотечную выплату медикам

Медицинские работники Краснодара с 6 по 11 марта 2025 года смогут подать заявления на получение выплаты в размере 1,5 млн руб. для оплаты первоначального взноса по ипотечному кредиту. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

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На финансовую помощь могут рассчитывать врачи, фельдшеры, медсестры и акушеры, работающие в медучреждениях краевой столицы. Выплата также полагается водителям скорой помощи.

Заявления принимаются в рабочие дни с 9:00 до 18:00 по адресу: Краснодар, ул. Коммунаров, 276/1, 7-й этаж, кабинет 707.

Информация об условиях получения поддержки и перечень необходимых документов опубликованы на официальном сайте краевого министерства здравоохранения.

Для привлечения медицинских кадров в регионе также реализуются дополнительные программы: «Земский доктор/фельдшер», предоставление служебного жилья, компенсация аренды и коммунальных платежей, надбавки к заработной плате. Данные меры соответствуют задачам программы «Модернизация первичного звена здравоохранения» национального проекта «Продолжительная и активная жизнь».

Нурий Бзасежев