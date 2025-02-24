На Кубани за пять лет приобрели около 300 служебных квартир для врачей

За пять лет в Краснодарском крае для врачей купили 295 служебных квартир. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ежегодно из регионального бюджета выделяются средства на покупку служебного жилья в рамках краевой программы «Развитие здравоохранения». По словам вице-губернатора Краснодарского края Анны Миньковой, в 2025 году власти Кубани планируют приобрести еще 33 квартиры. Также по инициативе главы Кубани Вениамина Кондратьева введена дополнительная поддержка для специалистов медучреждений Краснодара — соцвыплата в размере 1,5 млн руб. для первоначального взноса по ипотеке.

Заместитель главы региона подчеркнула, что в краевом центре эта поддержка доступна для врачей, среднего медицинского персонала и водителей скорой помощи. Сейчас подано 372 заявки. Также на Кубани медицинские работники могут воспользоваться программой, позволяющей получить 1 млн руб. на первоначальный взнос по ипотеке, покупку, строительство или ремонт жилья. За четыре года этой мерой поддержки воспользовались 415 медицинских специалистов.

Алина Зорина