Песков: предложение об обсуждении черноморской инициативы поступило от Трампа

Обсудить черноморскую инициативу на переговорах в Эр-Рияде предложил президент США Дональд Трамп. Президент России Владимир Путин это предложение принял. Об этом сегодня, 24 марта, на пресс-колле сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Это было предложение президента (США Дональда.— "Ъ") Трампа,— сказал господин Песков на брифинге.— И президент (России Владимир.—"Ъ") Путин дал на это согласие». «Вот именно с таким мандатом наша делегация отправилась в Эр-Рияд»,— пояснил представитель Кремля.

Переговоры российской и американской делегаций в Эр-Рияде стартовали утром в понедельник. Российскую сторону возглавляют председатель комитета Совета федерации по международным делам Григорий Карасин и советник директора ФСБ Сергей Беседа. По данным Reuters, американскую делегацию представляют бывший старший директор Совета национальной безопасности США по делам Европы и России Эндрю Пик и высокопоставленный сотрудник Госдепартамента США Майкл Антон.

О том, какими могут быть итоги переговоров между Москвой и Киевом при посредничестве США,— в материале «Ъ» «Третьим будет».

Анастасия Домбицкая