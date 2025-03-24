Сменилось руководство «Воронежсельмаша» Егора Коблика

С прошлой недели ООО «Воронежсельмаш» (основное предприятие российского производителя элеваторного оборудования и сельхозтехники Koblik group Егора Коблика) управляется ООО «УК Коблик групп». Изменения отражены в ЕГРЮЛ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

С ноября 2024 года гендиректором «Воронежсельмаша» была Юлия Пилипенко. Она сменила на этом посту Романа Карпенко.

По данным Rusprofile, ООО «УК Коблик групп» также является управляющей организацией для ООО «Коблик Усмань», ООО «К-1», ООО «К-2», ООО «К-3», ООО «К-5», ООО «К-6», ООО «К-7». Первая из этих компаний зарегистрирована в воронежском райцентре Новая Усмань, остальные — в индустриальном парке «Масловский» под Воронежем по одному адресу с «Воронежсельмашем».

ООО «УК Коблик групп» было учреждено в феврале 2021 года, 76% компании у ее гендиректора Анны Мантровой, еще 24% — у ООО «Коблик групп». Основной вид деятельности связан с услугами в области бухгалтерского учета, финансового аудита, налогового консультирования. ООО «Воронежсельмаш» было зарегистрировано в Воронеже в мае 2010 года для производства машин и оборудования для сельского и лесного хозяйства. Уставный капитал — 141,3 млн руб. Единственный владелец — ООО «Коблик Групп» Егора Коблика. По итогам 2024 года выручка компании составила 3,7 млрд руб., чистая прибыль — 454 млн руб. Годом ранее показатели равнялись 3,1 млрд и 543 млн руб. соответственно.

Прошлым летом «Ъ-Черноземье» сообщал, что инвестиции Koblik group в завод по производству тракторных прицепов в индустриальном парке «Масловский» выросли с 1,5 до 2 млрд руб. Изначально предприятие планировалось запустить в 2024 году, однако в сентябре прошлого года представители группы заявили о смещении сроков завершения проекта на первый квартал 2025 года.

Подробнее о новом предприятии — в публикации «Ъ-Черноземье».

Алина Морозова