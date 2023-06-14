«Воронежсельмаш» достраивает прицепы

Российский производитель элеваторного оборудования и сельхозтехники «Коблик групп» начал строительство под Воронежем, на площадке своего ключевого завода «Воронежсельмаш», нового предприятия по производству прицепов для тракторов. В него планируется вложить 1,5 млрд руб.; фактически речь идет о расширении мощностей группы по выпуску подобной техники. Эксперты отмечают, что на фоне ухода иностранных производителей в России может появиться первое за последнее время отечественное производство прицепов к тракторам, которое будет способствовать заполнению освобождающейся ниши на рынке.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Вчера воронежский губернатор Александр Гусев и владелец «Коблик групп» Егор Коблик заложили первый камень в основание завода по производству тракторных прицепов на площадке «Воронежсельмаша» (специализируется на выпуске оборудования для поcлеуборочной обработки, очистки, сушки, транспортировки и хранения зерна; работает в индустриальном парке «Масловский»). По данным правительства региона, завод «станет первым в России, спроектированным и построенным с нуля под выпуск широкого спектра сельхозтехники на базе прицепов и полуприцепов».

На предприятии планируется выпускать прицепы «с толкающей стенкой», бункеры-перегрузчики и другие машины. Мощность производства не раскрывается; площадь нового корпуса составит 22 тыс. кв. м. Ввод в эксплуатацию запланирован на 2024 год. Предполагаемый объем инвестиций в проект — 1,5 млрд руб., планируется создать до 400 рабочих мест.

По словам Александра Гусева, «Воронежсельмаш» для реализации проектов использует льготные займы Фонда развития промышленности. Власти, в свою очередь, стимулируют спрос: с 2022 года воронежским аграриям подняли до 30% размер возможной компенсации из областного бюджета затрат на приобретение сельхозтехники и оборудования, произведенных в регионе, отметил губернатор. Скидка на отечественную технику для аграриев, напомним, предусмотрена и в рамках федеральной «программы 1432» (известна по номеру постановления правительства), но ее финансирование в 2023 году было существенно урезано.

«Коблик групп», помимо оборудования для хранения и обработки зерна, уже производит прицепную технику для тракторов — миксеры и измельчители, прицепы и разбрасыватели, бункеры-перегрузчики. Эту технику под брендом «Хозяин» выпускает смоленское подразделение «Интех» и минское «Запагромаш». Также компания проявляет интерес к новым активам, связанным с выпуском сельхозтехники. Так, летом 2023 года группа планирует закрыть сделку по покупке сборочного предприятия John Deere в Оренбурге. Оно остановилось в начале марте — американская корпорация, считающаяся крупнейшим в мире производителем сельхозтехники, полностью ушла из России. «Коблик групп» планирует собирать на этой площадке крупногабаритную технику для сибирских аграриев, которую слишком дорого доставлять из европейской части страны.

«Коблик групп» включает четыре сельскохозяйственных машиностроительных завода — «Воронежсельмаш», «Ромакс», «Интех» и «Запагромаш» в Воронеже, Смоленске и Минске. Также в холдинг входит компания «Кузница» — официальный дилер мировых производителей сельскохозяйственной техники с 20 региональными филиалами. В 2022 году общая выручка холдинга составила 15 млрд руб., налоговые отчисления в бюджеты разных уровней — более 1,5 млрд руб.

По данным ассоциации «Росспецмаш», продажи российских сельскохозяйственных машин, оборудования и запчастей снижаются на фоне падения доходов аграриев из-за низких цен на сельхозпродукцию, экспортных пошлин и роста затрат на семена, удобрения и перевозки. В январе—марте продажи отечественной сельхозтехники сократились на 7,7%, до 51,8 млрд руб., год к году. Отрицательную динамику показывает и производство — оно упало на 4,7%, до 64,7 млрд руб., отмечали в «Росспецмаше».

Промышленный эксперт Леонид Хазанов считает, что предприятие «Коблик групп» действительно может стать первым как минимум за последние десять лет заводом с подобной номенклатурой продукции, возведенным отечественным инвестором: «Время для его создания сейчас как раз самое подходящее: иностранные производители из России уходят, освобождая свои ниши, которые можно занимать. Существующие же экономические трудности в стране к моменту запуска завода могут ослабеть. Зато правительство поддерживает промышленность, что может сыграть позитивную роль при реализации проекта».

Олег Мухин