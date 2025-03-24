Мэр Ишима призвал жителей вывозить вещи из СНТ из-за приближающегося паводка

Вывозить мебель и инструменты из СНТ для минимизации ущерба от паводка в Ишиме (Тюменская область) призвал глава города Федор Шишкин, соответствующее обращение он разместил на своей странице «ВКонтакте».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Паводок в Тюменской области во время разлива реки Ишим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Паводок в Тюменской области во время разлива реки Ишим

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Обращаюсь к председателям СНТ, садоводам с просьбой позаботиться о своей собственности и уже потихоньку приступать к вывозу мебели, инструмента с территории садовых обществ для минимизации ущерба от паводка. Воду по реке Ишим обещают очень большую, успокаиваться нельзя!»,— сказал господин Шишкин.

Он также сообщил, что в Ишиме продолжается строительство временных земляных насыпей для защиты города от возможного паводка. Работы уже завершены на ул. Радищева и в пер. 4-м Южном. До начала паводка в ближайшие дни планируется закончить возведение насыпей на ул. Льва Толстого — отсыпкой занимается ишимское Спецавтохозяйство.

На 24 марта уровень воды в реке Мергень составляет 4 см, уровень реки Карасуль находится на нулевой отметке, а река Ишим за сутки поднялась на 23 см, но пока остается ниже нулевого уровня, до которого необходимо еще 4 см.

Напомним, согласно предварительным прогнозам, паводок придет в Тюменскую область к середине апреля. Губернатор Александр Моор заявил, что уровень воды в реке Ишим в апреле «существенно превысит отметки опасного явления» в нескольких муниципалитетах региона.

Подробнее о подготовке к паводку в Тюменской области — в материале «Уровень воды в реке существенно превысит отметки опасного явления»

Ирина Пичурина