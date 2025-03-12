Уровень воды в реке Ишим в апреле «существенно превысит отметки опасного явления» в нескольких муниципалитетах Тюменской области, заявил губернатор Александр Моор. Власти региона планируют обновить 45 км временных дамб, привлечь к работам по защите от паводка более 1,6 тыс. специалистов и подготовить пункты для временного размещения более 7 тыс. человек. По мнению эксперта, федеральные власти ожидают от областного правительства «эффективных действий» по снижению ущерба от роста уровня воды, чем в 2024 году.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

В Тюменской области может повториться «неблагоприятная ситуация по паводку» в связи с ростом уровня воды в реке Ишим, заявил губернатор Александр Моор. По его словам, в граничащем с Казахстаном Казанском районе «возможно даже некоторое превышение уровней 2024 года». «С 15 по 20 апреля уровень воды в реке существенно превысит отметки опасного явления у населенных пунктов муниципалитета. Паводок в Ишиме, Ишимском и Абатском районах будет на уровне 2017 года»,— пояснил губернатор.

Господин Моор подчеркнул, что власти намерены обустроить около 45 км временных дамб и привлечь к работам по подготовке к паводку более 1,6 тыс. специалистов. Для эвакуации людей с подтопленных территорий организуют 50 пунктов временного размещения, рассчитанных более чем на 7 тыс. человек.

«Заблаговременно готовим материалы для строительства насыпей и укреплений, уточняем количество домов, которые могут быть подтоплены»,— добавил глава региона.

По словам Александра Моора, в ближайшие дни он обсудит ситуацию с паводком в регионе на совещаниях с областными и федеральными структурами.

«Время у нас есть, никого не оставим в беде»,— заверил губернатор.

В 2024 году режим ЧС в связи с паводком в области был введен 8 апреля. Уровень воды поднялся в реках Ишим, Тобол и Иртыш. Для укрепления и отсыпки защитных дамб использовали 714,5 тыс. куб. м грунта. В защитные сооружения, общая длина которых составила 70,9 тыс. м., уложили более 1,3 млн мешков с песком и грунтом. Всего из опасных зон паводка эвакуировали более 7,5 тыс. человек. Ущерб дорогам и мостам из-за роста уровня воды составил 2,7 млрд руб., 470 жилых домов были признаны поврежденными или утраченными в результате паводка. Областные власти направили 615 млн руб. на восстановление и на строительство нового жилья пострадавшим жителям региона.

На 2025 год в бюджете области предусмотрели около 1,5 млрд руб. на борьбу с последствиями паводка.

Областные власти начали подготовку к паводку 2025 года еще в январе. Александр Моор поручил завершить ремонт пяти участков защитных сооружений и рекомендовал муниципалитетам обучить собственных операторов БПЛА. «Для эффективного противостояния паводку важно получать оперативную информацию о продвижении воды. Незаменимые помощники здесь — коптеры»,— пояснил он.

Действия руководства Тюменской области по противостоянию последствиям роста уровня воды будут на «особом контроле» со стороны правительств РФ и администрации президента, считает политолог Александр Безделов.

«Если в 2024 году паводок сопровождал фактор внезапности, то в этом году говорить о непредсказуемости явления и о его последствиях властям области не получится, от них будут ждать более эффективных действий»,— отметил эксперт.

По словам господина Безделова, Тюменской области удалось избежать значительных последствий от паводка по сравнению с другими регионами, которые пострадали от повышения уровня воды в прошлом году. В частности, господин Моор сообщил об ущербе на 2,7 млрд руб., губернатор Оренбургской области Денис Паслер — более чем на 40 млрд руб. «В Тюменской области при схожих масштабах и непредвиденности паводка удалось избежать подобного рода последствий. Действия губернатора в 2024 году характеризовались с положительной стороны и не были оценены федеральным центром негативно»,— сказал политолог.

Василий Алексеев