Начало паводка в Тюменской области ожидается в середине апреля

Согласно предварительным прогнозам, паводок придет в Тюменскую область к середине апреля, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Александр Моор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram Фото: канал губернатора Тюменской области Александра Моора в Telegram

«Казанское — первый крупный населенный пункт Тюменской области, который встретит большую воду. Сегодня работаю здесь. Оцениваю на месте подготовку к паводку»,— сообщил господин Моор.

Ранее губернатор заявил, что уровень воды в реке Ишим в апреле «существенно превысит отметки опасного явления» в нескольких муниципалитетах Тюменской области. Власти региона планируют обновить 45 км временных дамб, привлечь к работам по защите от паводка более 1,6 тыс. специалистов и подготовить пункты для временного размещения более 7 тыс. человек.

Подробнее о подготовке к паводку в Тюменской области — в материале «Уровень воды в реке существенно превысит отметки опасного явления»

Ирина Пичурина